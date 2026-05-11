Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen '7. Zeytinyağı Kalite Yarışması'nın ödül töreni, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Sektör paydaşlarını bir araya getiren törende, Muğla'nın 'hayat ağacı' zeytinin kalitesini tescilleyen üreticiler ödüllerine kavuştu.

Törenin açılış konuşmasını yapan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, Muğla'nın tarım potansiyeline dikkat çekerek zeytinin il ekonomisindeki stratejik önemini vurguladı. Baydar, Muğla'nın 2 milyon dönümlük toplam tarım arazisinin 1 milyon dönümünün zeytinliklerden oluştuğunu belirtti. Muğla, 20 milyonun üzerinde zeytin ağacı varlığına sahip. Son 10 yılda zeytinlik alanları ve ağaç sayısı yüzde 3 oranında artış gösterdi. Bu yıl yarışmaya 161 üretici katıldı. Bakanlık ve İl Müdürlüğü kanalıyla Muğlalı çiftçilere toplam 725 milyon TL destek sağlandı. Bunun 260 milyon TL'si bitkisel üretim desteği olarak aktarıldı. 2006'dan bugüne 39 zeytinyağı tesisinin modernizasyonu için 29 milyon TL destek verilirken, 670 üreticiye de hasat makineleri desteği sunuldu.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, törende yaptığı konuşmada zeytinyağının hem sağlık hem de gastronomi açısından vazgeçilmez bir değer olduğunu ifade etti. Muğlaspor'un başarısını kutlayarak sözlerine başlayan Vali Akbıyık, zeytinin markalaşma sürecine değindi.

Milas zeytinyağının AB Coğrafi İşaret almasının ardından bölgede zeytinyağı üzerine 54 yeni marka oluştuğunu müjdeledi. Üretimin ve kalitenin artmasının aile ve ülke ekonomisine doğrudan katkı sağladığını belirten Akbıyık, 'Toprak olmadan, üretim olmadan gelecek olmaz' diyerek tüm çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Törende, projenin hayata geçirilmesinde katkı sağlayan; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Zeytindostu Derneği, Muğla Ticaret Borsası ve bölgedeki tüm ticaret ve ziraat odalarına teşekkür edildi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından dereceye giren üreticilere ödülleri takdim edildi. Tören, yerel üreticilerin başarılarının kutlandığı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.