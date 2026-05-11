Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında farkındalık programı gerçekleştirildi.

Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen programa Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkan Vekili Tanju Aksu, ilçe protokolü üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen kortej yürüyüşü eski otogardan başlayarak İskele (Barış) Meydanı'nda sona erdi. Vatandaşların da ilgi gösterdiği yürüyüşün ardından farkındalık etkinlikleri İskele (Barış) Meydanı'nda devam etti. Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Şehit Serkan Göker İlkokulu tarafından hazırlanan programda özel eğitim öğrencileri tarafından dans ve gösteriler sahnelendi. Etkinlikte öğrencilerin performansları izleyicilerden büyük alkış aldı. Program kapsamında Kerem Aydınlar Ortaokulu, Halk Eğitim Merkezi, Mumcular Fuat Erten Ortaokulu, Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu ve Hüseyin Boyacı İlkokulu özel eğitim öğrencileri çeşitli gösteriler gerçekleştirdi. Ayrıca okul aile birlikleri tarafından meydanda çeşitli ürünlerin satışının yapıldığı stantlar açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantlarda öğrencilerin hazırladığı ürünler sergilendi. Programda engelli bireylerin toplumsal yaşamda daha görünür olması ve farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekilirken düzenlenen etkinlikler sahne gösterileriyle sona erdi.