Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) bünyesinde gerçekleştirilen sektör buluşmaları kapsamında, Uluslararası Ticaret Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte Gözçiçek Gıda Satış Müdürü Mert Gözçiçek öğrencilerle bir araya geldi. Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mehmet Emin Akkılıç'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Mert Gözçiçek, Gözçiçek Gıda'nın yıllar içerisinde geçirdiği gelişim sürecini ve sektörde edindikleri deneyimleri öğrencilerle paylaşarak girişimcilik, marka yönetimi, sürdürülebilir üretim anlayışı ve değişen tüketici beklentilerine uyum sağlama konularında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Buluşmada, özellikle yenilikçi bakış açısının işletmelerin büyüme süreçlerindeki rolüne dikkat çeken Gözçiçek, gıda sektöründeki güncel gelişmeler, üretim süreçleri ve satış-pazarlama dinamikleri hakkında da öğrencilere kapsamlı bilgiler aktardı. Konuşmacı Mert Gözçiçek'e teşekkür erden Dekan Prof.Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, 'Etkinlik boyunca öğrenciler, gıda üretim süreçlerinden satış ve pazarlama stratejilerine kadar birçok konuda merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı bulurken, sektörel deneyimlerin paylaşılması öğrencilerimiz açısından önemli bir kazanım sağladı. Programda ayrıca öğrencilerin kariyer planlamaları, sektör beklentileri ve iş hayatına yönelik dikkat edilmesi gereken noktalar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Öğrencilerimizin sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurabilmeleri, teorik bilgilerini uygulama örnekleriyle desteklemeleri ve iş hayatına dair deneyimleri birebir dinlemeleri kariyer planlamaları açısından oldukça kıymetlidir. Fakülte olarak öğrencilerimizi sektörün deneyimli isimleriyle buluşturmaya devam edeceğiz.' İfadelerini kullandı. Etkinlik sonunda Dekan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban tarafından Mert Gözçiçek'e katkı ve paylaşımlarından dolayı teşekkür hediyesi takdim edildi.