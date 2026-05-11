Samsun'un Çarşamba ilçesinde sanayi sitesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Y.K., iş yerinde silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Çarşamba Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda, bir iş yerinde çırak olarak görev yapan Y.K. (15), henüz belirlenemeyen bir nedenle tüfekle vuruldu. Silah sesini duyan iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Y.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alan yakınları ile sanayi sitesi esnafı büyük üzüntü yaşadı. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, iş yerinde ve çevrede inceleme yaptı. Y.K.'nin cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.