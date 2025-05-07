Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Onur Altınbaş, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Opr. Dr. Onur Altınbaş, 1991 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2017 yılında mezun olan oldu, mecburi hizmetini 2017-2018 yıllarında Muş’un Malazgirt ilçesinde yaptı.

Uzmanlık eğitimini 2018-2023 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda tamamladı. Opr. Dr. Altınbaş, mecburi hizmet görevini Ekim 2023-Nisan 2025 yılları arasında Gaziantep Şehir Hastanesi’nde yaptı. Mayıs 2025 itibarıyla SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olarak hastalarını kabul etmeye başlayan Opr. Dr. Altınbaş, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Opr. Dr. Altınbaş’ın ilgi alanları rinoplasti ve fonksiyonel burun cerrahisi, endoskopik (kapalı) kulak ameliyatları, horlama cerrahisi, kulak hastalıkları ve cerrahisi, baş - boyun tümörleri cerrahisi, tükürük bezi hastalıkları ve cerrahisi, doğumsal boyun kitleleri ve cerrahisi, denge hastalıkları. kepçe kulak onarımı, tiroit cerrahisi, ses hastalıkları ve cerrahisi, paranazal sinüs hastalıkları ve cerrahisi.