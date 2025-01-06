Denizli Büyükşehir Belediyesi, 7-8 Ocak 1148’de Denizli’de gerçekleşen ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük önem taşıyan Kazıkbeli Savaşı’nın yıldönümünde anma etkinliği düzenleyecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türklerin zaferi ile sonuçlanan ve Anadolu’nun vatanlaşmasında tarihi dönüm noktalarından biri olan Kazıkbeli Savaşı için bir anma programı gerçekleştirecek. II. Haçlı Ordusu’nun Cankurtaran Mahallesi sınırlarından başlayıp Acıpayam Ovası’na açılan geçitte bozguna uğratıldığı bu büyük zafer, 8 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 12.30’da Cankurtaran Milli Parkı Piknik Alanı’nda düzenlenecek törenle anılacak. Program çerçevesinde Prof. Dr. Turgut Tok’un “Kazıkbeli Savaşı ve Sonuçları” adlı sunumu yer alacak. Ayrıca anma programında Kazıkbeli Savaş Kalıntıları Sergisi’nin yanı sıra protokol konuşmaları da yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kazıkbeli Savaşı’nın bu coğrafyanın Türk yurdu olarak kalmasını sağlayan önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, “877 yıl önce burada verilen mücadele sadece bir savaş değil, bağımsızlık ve geleceğe duyulan inancın bir timsalidir. Bu anlamlı günde, atalarımızın hatırasına sahip çıkarak, yazılan bu destanı anlamak ve unutmamak için Kazıkbeli’nde var olacağız. Bu onurlu tarihi hep birlikte yad etmeye tüm halkımızı davet ediyorum. Kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.