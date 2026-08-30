Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen feribot kazasının ardından Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'nda kazazedelerin yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor. Yakınlarından gelecek iyi haberi umutla bekleyen aileler, limandaki yolcu salonu önünde bir araya gelirken, gözler arama kurtarma çalışmalarından gelecek haberlere çevrildi.

Girne açıklarında meydana gelen kazanın duyulmasının ardından kazazedelerin yakınları da Taşucu Limanı'na gelmeye başladı. Kazadan kurtarılan yolcuların limana getirilme ihtimali nedeniyle ailelerin limandaki bekleyişi devam ederken, yakınlarının sağlık durumları ve akıbetleriyle ilgili bilgi almaya çalışan vatandaşların büyük bir endişe içerisinde olduğu görüldü.

Limanda bekleyen kazazede yakınları, bir yandan yetkililerden gelecek açıklamaları takip ederken, diğer yandan telefonlarından bölgeden gelecek haberleri bekledi. Saatler ilerledikçe limandaki bekleyişin daha da yoğunlaştığı gözlenirken, ailelerin umutlu ancak endişeli halleri dikkat çekti.

Ekipler teyakkuza geçirildi

Kazadan kurtarılan yolcuların Taşucu Limanı'na getirilme ihtimaline karşı Mersin'de geniş çaplı hazırlık başlatıldı. Limanda ilgili kurum ve ekiplerin hazır bekletildiği, muhtemel bir kazazede sevkiyatında sağlık ve koordinasyon çalışmalarının hızlı şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Bu kapsamda AFAD ve sağlık ekipleri başta olmak üzere görevli personelin limanda hazır bekletildiği öğrenildi. Kazazedelerin Mersin'e getirilmesi durumunda ilk müdahale, sağlık kontrolleri ve gerekli sevk işlemlerinin koordinasyon içerisinde gerçekleştirilmesi için hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

Girne kıyısından yaklaşık 2,5 kilometre açıkta meydana gelen olayda, Filo Denizciliğe ait katamaran tipi yolcu gemisinin su alarak battığı belirtildi. Gemide toplam 279 kişinin bulunduğu, olayın ardından bölgede geniş çaplı arama ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

Kazanın ardından hem denizde yürütülen arama kurtarma faaliyetleri hem de Mersin'deki muhtemel tahliye hazırlıkları yakından takip edilirken, Taşucu Limanı'nda bekleyen ailelerin en büyük beklentisinin yakınlarından gelecek iyi bir haber olduğu ifade edildi.