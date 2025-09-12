DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazazedeye yardım etmek için yavaşlayan kamyonete arkadan çarpan otomobildeki kadının öldüğü kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Denizli-Antalya karayolu Acıpayam ilçesi Kumafşarı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli’den Burdur’un Gölhisar ilçesine iş görüşmesine giden V.K. isimli esnafın kullandığı 20 SP 034 hafif ticari araç, dönüş yolunda Acıpayam’a bağlı Kumafşarı Mahallesi yakınlarına geldiğinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Karşı şeride doğru ilerleyen araç, orta refüje çıkıp bir ağaca çarparak durabildi.

Bu esnada Denizli yönünde Antalya istikametine ilerleyen 20 KK 719 plakalı kamyonet, kazayı görünce yavaşlayarak, kazazedelere yardım etmek istedi. Aynı yöne seyir halinde olan 34 FU 940 plakalı Tofaş marka otomobil, aniden önünde duran kamyonete arkadan çarptı.

Kazada metal yığınına dönen Tofaş marka otomobilde bulunan 58 yaşındaki Keziban Özdöl adlı kadın hayatını kaybetti. Zincirleme kazaya karışan araçlardan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 4 yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kontrolü olarak trafiğin sağlandığı Denizli – Antalya karayolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazada hayatını kaybeden Keziban Özdöl’ün cenazesinin bugün öğle vakti Burdur’un Feneli ilçesine bağlı Beyköy’de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.