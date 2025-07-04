Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, eğitim kurumları müdürleriyle bir araya geldi.

Kars’ın Susuz ilçesi Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Halk Eğitim Müdürü ve ilçede görev yapan okul müdürleriyle bir araya gelerek toplantı düzenledi.

Kaymakam Tutal, eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kaymakam Muhammed Emin Tutal, eğitimin Susuz için en temel önceliklerden olduğunu belirtti.

Kaymakam Tutal, toplantıda, okulların durumu, öğrencilerin başarı durumu, eğitim-öğretim dönemi boyunca devamsızlık takibi, hane ziyaretleri ile öğrencilerin birebir takibi, okuma-yazma oranı ve sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile yaz kursları hakkında detaylı bilgiler aldı. Toplantı fikir alış verişinde bulunulmasının ardından soan erdi.