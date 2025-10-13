Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Balçıkhisar Köyü’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Balçıkhisar Köyü’nü ziyaret ederek yürütülen inşaat çalışmaları ve köyün genel durumu hakkında bilgi aldı. Kaymakam Kılıç’a ziyaretinde köy muhtarı Fikret Yıldız eşlik etti. Ziyaret sırasında köyde devam eden çalışmalar yerinde incelendi, muhtar Yıldız, köyün ihtiyaçları ve yapılan hizmetlerle ilgili detaylı bilgiler aktardı.

Kaymakam Kılıç, "Köydeki projeler vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak şekilde yürütülmesi önemli" dedi.