Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, yeni yıl gecesi boyunca görev başında olan ekiplere moral ziyareti gerçekleştirdi.

Kaymakam Kaya, karakol ve 112 Acil Sağlık ekiplerini ziyaret ederek yeni yıl dileklerini iletti. Ardından ilçenin eğlence merkezlerinden yat limanı ve barlar sokağında alınan güvenlik önlemlerini yerinde inceledi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gecede, nöbet tutan kolluk kuvvetleri ve vatandaşlarla birebir ilgilenen Kaymakam Kaya, yeni yıl tedbirlerinin önemine dikkat çekti.

Eğlence mekanlarında yoğun güvenlik önlemleri alınması vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken, Kaymakam Kaya’nın sahadaki ekiplerle yakından ilgilenmesi takdir topladı.