İstanbul’da yeni yılın ilk gününde sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 2 olarak ölçüldü.

Yılın ilk gününde Gazze için binlerce kişi Galata Köprüsü’ne akın etti Yılın ilk gününde Gazze için binlerce kişi Galata Köprüsü’ne akın etti

İstanbul’da 2025 yılının ilk gününde özellikle hafta içi sabah saatlerinde yoğunluğu ile bilinen E-5 ve D-100 karayolları, TEM Otoyolu, sahil yolları, cadde ve sokaklar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 2 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu haritalarında İstanbul genelinde ‘yeşil’ rengin hakim olduğu görüldü.

Kaynak: iha