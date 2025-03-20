Manisa’nın Salihli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 110’uncu yıl dönümü dolayısıyla Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan tarafından şehit aileleri ve gazilere iftar programı düzenlendi.

Manisa’nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, şehit aileleri ve gazileri 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 110’uncu yıl dönümünde iftar sofrasında ağırladı. İftar programında Kaymakam Ali Güldoğan ve eşi Dr. Özge Güldoğan, şehit aileleri, gaziler ve ailelerini kapıda karşılayarak tek tek yakından ilgilendi. Kaymakam Güldoğan, Çanakkale Zaferi’nin önemine değinerek, devlet olarak her daim şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını belirterek, "Vatanı uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anarken, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmeleri temenni ediyorum" dedi. İftar programı İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından yapılan dua ile son buldu.

İftar programına Kaymakam Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.