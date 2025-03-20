Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada Bafra ilçesinde ruhsatsız silah bulunduran şahıslar tespit edildi. Belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla yapılan baskınlarda 5 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.