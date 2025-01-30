Germencik Kaymakamı Sultan Doğru İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, İlçe Müdürü İlknur Kavas’tan yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında detaylı bilgi aldı.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru’nun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yaptığı ziyarette bölgedeki çiftçilere yönelik yürütülen eğitim programları, modern tarım tekniklerinin uygulanması ve doğal kaynakların korunmasına yönelik projeler ele alındı. Kaymakam Doğru, ziyaret sırasında ilçede tarım sektörünün gelişimi ve sürdürülebilir tarım uygulamaları üzerine gerçekleştirilen projelerin önemine dikkat çekerek bu tür projelerin ilçenin tarım alanındaki kalkınmasına önemli katkılar sağladığını belirtti. Ziyaretinde müdürlük personelleri ile de sohbet eden Doğru, çalışmalarında kolaylıklar diledi.