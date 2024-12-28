Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, terörle mücadele kapsamında Irak’ta yürütülen operasyonlarda mayına basması sonucu gazi olan Güvenlik Korucusu Necmettin Menteş’i evinde ziyaret etti.

Irak’ın Matin Dağı üs bölgesinde yürütülen operasyonlarda 26 Temmuz 2024 tatihinde mayına basması sonucu gazi olan Güvenlik Korucusu Necmettin Menteş, tedavisinin ardından Tatvan Yoncabaşı köyündeki evine döndü. Kaymakam Remzi Demir de, ilçe protokol üyeleriyle birlikte Gazi olan Güvenlik Korucusu Necmettin Menteş’i evinde ziyaret etti.

Menteş ile sohbet edip sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Kaymakam Demir, "Destansı tarihimizin yaşayaşan abideleri Kahraman Gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Ziyaretin ardından Kaymakam Demir, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Yoncabaşı köyünde yapımı tamamlanan caminin açılışını gerçekleştirdi.