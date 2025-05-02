Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Sarıgöl Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programı 1. sınıf öğrencilerinin "Arazi Ölçmeleri" uygulama dersine katılan Kaymakam Dalak, sahada öğrencilerle birlikte ölçüm çalışması yaptı.

Ders sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen ve sohbet eden Kaymakam Dalak, gençlere başarılar dileyerek motivasyon verdi. Ziyaretin sonunda Sarıgöl MYO Müdürü Doç. Dr. Ercan Oyan’dan eğitim faaliyetleri ve program hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından Kaymakam Dalak, eğitimin uygulamalı yönünün önemine vurgu yaparak, öğrencilere verilen desteklerin artarak süreceğini belirtti.