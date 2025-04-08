Afyonkarahisar’da yağmur nedeniyle kayarak yoldan çıkan tır şarampole girerek durabilirken, olayda tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Başağaç Rampası mevkiinde, meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.T. idaresindeki 34 HJK 552 plakalı tır, Afyonkarahisar istikametinden Sandıklı yönüne seyir halindeyken kontrolden çıktı. Savrulan tır ardından kayarak yol kenarındaki şarampole girdi. Kaza esnasında yolun boş olması yaşanabilecek bir facianın da önüne geçti. Olayda tır sürücüsü Y.T., yaralanırken, ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.