Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) gerçekleştirilen kampçılık söyleşisine deneyimli kampçı Faysal Şakuç konuşmacı olarak katıldı.

Doğada Yaşam ve Kampçılık Topluluğunun düzenlediği etkinlikte, katılımcılarla doğada yaşam ve kampçılık üzerine tecrübeler paylaşıldı ve soru-cevap yapıldı. Kampçılığa ilgi duyan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Faysal Şakuç, kamp hayatında kullanılan ekipmanların, doğa şartlarına uyum sağlama ve konforlu bir deneyim yaşama açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Kırsaldaki insanlar gibi pratik ve doğal davranmanın önemine değinen Şakuç, kampçılığa yeni başlayanların mutlaka tecrübeli kişilerden yardım alması gerektiğini belirtti. Her kampçının ilk yardım eğitimi alması gerektiğine de dikkati çeken Şakuç, bu eğitimin Sakarya Üniversitesi bünyesinde de verildiğini hatırlattı ve Afrika Serengeti’de aslanlarla yaşadığı unutulmaz kamp deneyimini paylaştı.

Etkinliğin sonunda gerçekleştirilen çekilişle öğrencilere kampta kullanabilecekleri termos, çadır, fener ve ocak hediye edildi.