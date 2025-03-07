Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci’nin eşliğinde Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerle İftar yaptı.

Genel Müdür Kaya program öncesi öğrencilerin hazırlamış olduğu ilahilere eşlik etti. İftar programında konuşan Genel Müdür Fethi Fahri Kaya; "Ramazan toplumsal dayanışma, yardımlaşma, paylaşma ve birleşme demektir. Aynı zamanda manevi arınmayı ve sabrı da temsil eder. Müslüman olarak bizlere de bu Mübarek ayı anlamını idrak ederek ve ruhuna uygun davranışlar sergileyerek tamamlamak düşer" dedi.

Genel Müdür Kaya ziyaretleri esnasında okul içerisinde bölümleri, etüt odalarını ve öğrencilerin çalışmalarını inceledi.