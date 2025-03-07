Yeşilyurt Belediye Meclisi, Mart ayı olağan toplantısının ikinci birleşimini tamamlayarak gündemindeki komisyon raporları ve teklifleri karara bağladı.

Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası Meclis Salonu’nda Meclis Başkanvekili Ramazan Yakıcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 5 Mart 2025 tarihli birinci oturumun karar özeti kabul edildi. Mazeretli olan meclis üyelerinin dilekçeleri okunarak onaylandı. Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanvekili Ramazan Yakıcı, Ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendirmesini temenni ederek, "11 ayın sultanı Ramazan ayının tüm insanlığa bereket, barış ve huzur getirmesini dilerim. Başta hemşerilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif’ini kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Toplantıda ağırlıklı olarak imar konuları ele alındı. Konak, İkizce, Gündüzbey, Dilek, Kaynarca, Mollakasım, Karakavak, Koyunoğlu, Çilesiz, Hacıabdi, Tecde ve Şifa mahallelerini kapsayan çeşitli imar plan tadilatı talepleri ve revizyon uygulama imar planı itirazları, İmar Komisyonu raporları doğrultusunda görüşülerek karara bağlandı.