Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde, orman üretim süreçlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla Üretim Tatbikatı düzenlendi.

Kavaklıdere ve Nazilli Orman İşletme Müdürlükleri iş birliğiyle gerçekleştirilen tatbikat, Bölge Müdür Yardımcısı Adnan Güller ve İşletme Pazarlama Şube Müdür Vekili Mehmet Ali Şahin’in koordinasyonunda yapıldı.

Tatbikata; Kavaklıdere Orman İşletme Müdürü Mehmet Akbıyıkoğlu, Nazilli Orman İşletme Müdürü Hüseyin Devrim Karasulu, ORKOP Başkanı Ahmet Çetiner, işletme müdür yardımcıları, işletme şefleri, orman muhafaza memurları, üretim işlerinde çalışan orman işçileri ve kooperatif başkanları katıldı.

"Üretim süreçlerinde verimlilik hedefleniyor"

Tatbikatta odun üretimi aşamalarında uygulanması gereken teknikler sahada birebir olarak ele alındı. Katılımcılara, iş güvenliği kuralları, üretim kalitesini artırma yöntemleri ve sürdürülebilir orman yönetimi konularında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adnan Güller, tatbikatın orman işçileri ve teknik personelin sahada daha bilinçli ve koordineli çalışmasına katkı sağlayacağını belirterek, bu tür eğitim çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Tatbikat sonunda katılımcılar, uygulamalı eğitimlerin sahada karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek adına son derece faydalı olduğunu dile getirerek, emeği geçen yetkililere teşekkür etti.