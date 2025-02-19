Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, 2024 yılında Türkiye’nin dört bir şehrinden gelen 93 bin 996 hastaya şifa oldu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlara randevusuz şekilde, alanında uzman hekimler ve uzman öğrencilerle hizmet vermeye devam ediyor. 222 yatak kapasitesine sahip hastane Bolu ve çevresindeki illerin tercih ettiği tedavi noktalarının başında geldi. 2024 yılında tarihinin en büyük tedavi sayısına ulaşan fakülte, bir çoğu çevre şehirlerden olmak üzere birbirinden farklı illerde toplam 93 bin 996 hastaya şifa oldu. Fakültenin tedavi anlamındaki başarısına dikkat çeken BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Keleş, "Hekim sayısındaki yükseliş, kliniklerin artışı ve gelişen hizmet kalitesi sayesinde 2024 yılı itibarıyla fakülte tarihindeki en yüksek rakamlara ulaştık" dedi.

"93 bin 996 hastaya tedavi hizmeti sunuldu"

100 bine yakın hastaya 192 bin 796 tedavi işlemi uygulandığını ifade eden Prof. Dr. Ali Keleş, "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, son yıllarda gösterdiği büyüme ile hasta ve tedavi sayısında önemli bir artış kaydetti. Hekim sayısındaki yükseliş, kliniklerin artışı ve gelişen hizmet kalitesi sayesinde 2024 yılı itibarıyla fakülte tarihindeki en yüksek rakamlara ulaştık. 2024 yılı içinde fakülteye başvuran 93 bin 996 hastaya tedavi hizmeti sunuldu. Bu hastalara toplamda 192 bin 796 tedavi işlemi uygulandı. Bu veriler, birçok hastanın birden fazla tedavi gördüğünü ve fakültemizin geniş bir hasta kitlesine hizmet sunduğunu ortaya koyuyor. Hastaların yüzde 56’sı Bolu’dan gelirken, yüzde 26’sı Düzce’den fakültemize başvurdu. Düzce’nin Bolu’ya yakın olması, hastaların burayı tercih etmesinde önemli bir etken oldu. Bunun yanı sıra İstanbul, Ankara, Sakarya, Zonguldak, Kocaeli, Bursa ve Karabük’ten de birçok hasta fakültemizden hizmet aldı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden de hastalar fakülteye gelerek tedavi gördü" diye konuştu.

"Doğrudan tedavi imkanı sunuyoruz"

Hastalara randevusuz hizmet verdiklerini belirten Keleş, "Fakültemizde hekim ve akademik kadro sayısındaki artış, daha fazla hastanın tedaviye ulaşmasını ve hizmet sürecinin hızlanmasını sağladı. 2021 yılının başında 52 olan uzmanlık öğrencisi sayısı, alınan tedbirler ve akademik yatırımlarla 130’a yükseldi. Aynı şekilde, 2021’de 15’e kadar düşen öğretim üyesi sayısı da yapılan atamalarla birlikte 39’a ulaştı. Genç ve dinamik bir akademik kadroya sahip olan fakülte, hasta sayısındaki artışa paralel olarak hizmet kalitesini de yükseltti. Pek çok bölümde hastalara randevu vermeden doğrudan tedavi imkanı sunuyoruz. Hastalar başvurduğu anda ilk tedavileri gerçekleştiriliyor ve sonraki tedavi planlaması yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye’de sayılı fakülteler arasında yer alıyoruz"

Türkiye’nin sayılı fakülteleri arasında olduklarını söyleyen Dekan Prof. Dr. Ali Keleş, "Diş Hekimliği Fakültesi, son üç yılda genel anestezi altında yapılan büyük ameliyatlarla da öne çıkıyor. 4 yıl önce yalnızca 8 ameliyat gerçekleştirilmişken, son 3 yıl içinde 200’ün üzerinde hasta, genel anestezi ile ameliyat edildi. Bu alanda Türkiye’de sayılı fakülteler arasında yer alan AİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi, her türlü diş tedavisini yapabilen nadir fakültelerden biri olarak dikkat çekiyoruz" ifadelerini kullandı.