Kastamonu’da yaşlıların yaşamanın desteklenmesi amacıyla kurulan yaşlı gündüzlü bakım birimi, hizmete açıldı.

Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü tarafından yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması, sosyal ilişkilerini zenginleştirerek yaşam kalitelerini arttırmalarının sağlanması amacıyla Güldal Akşit Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde ’Yaşlı Gündüzlü Bakım Birimi’ açıldı. Birimin açılış törenine Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Harun Köksalan, Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, gaziler ve yaşlı bireylerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışın ardından yaşlılar için fizyoterapi etkinliği gerçekleştirildi. Yaşlı bireylerim kognitif ve kas-iskelet sistemi gelişimini desteklemek amacıyla çeşitli oyunlarla kombineli egzersizler yapıldı. Büzenlenen Bocce müsabakası ise renkli görüntülere sahne oldu.

Açılan yaşlı gündüzlü bakım merkezi ile yaşlıların ve ailelerinin ihtiyaç ve taleplerine uygun, kaliteli ve ücretsiz hizmet sunmak hedefleniyor. Özellikle yalnız yaşayan yaşlıları desteklemek amacıyla hizmete açılan merkezde yaşlıların yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olunması ve sosyal, fiziksel, psikolojik destek hizmetlerinin sunulması hedefleniyor.