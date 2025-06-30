Yükseköğretim Kurulu’nun koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ), bilimseverleri yeniden tarihi bir mekanda buluşturdu. Etkinlik, ATÜ Bilim İletişimi Ofisi tarafından Ulu Camii önünde gerçekleştirildi.

Yüksek katılımla gerçekleştirilen buluşma etkinliği, Türkiye genelinde 150’ye yakın üniversitenin katılımıyla dünyanın en geniş çaplı bilim kafe etkinliği olma özelliğini taşıyor. Etkinliğe ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Haşim Kelebek, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, akademisyenler ve bilimseverler katılım sağladı.

Etkinlikte Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Begüm Zeynep Hançerlioğulları, "Yeni Nesil Gıdalar" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Hançerlioğulları, katılımcılarla sürdürülebilir gıda üretimi, alternatif protein kaynakları ve gelecekte beslenme alışkanlıklarını dönüştürecek teknolojiler üzerine güncel bilgiler paylaştı, gelen soruları yanıtladı.

Etkinliği değerlendiren Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen, üniversitelerin sadece bilginin üretildiği değil, aynı zamanda toplumla paylaşıldığı mekânlar olduğuna dikkat çekerek, "Bilim Kafe etkinlikleri, bilimi anlaşılır ve erişilebilir kılmak adına çok kıymetli bir misyon üstleniyor. Üniversite olarak bu sürecin aktif bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

ATÜ, Bilim İletişimi Ofisi ile bilimsel bilgiye dayalı toplumsal etkileşimi artırmayı ve bilimi toplumun her kesimiyle buluşturmayı hedefleyen etkinliklerini sürdüreceği belirtildi.