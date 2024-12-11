Kastamonu’da 2024 yılı yaban hayatı envanter çalışmaları kapsamında ayı, yaban domuzu, kurt, geyik ve karaca izleri tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kastamonu’da 2024 yılı yaban hayatı envanter çalışmalarını tamamladı. DKMP Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, Taşköprü Elekdağ, Azdavay Kartdağ, Tosya Gavurdağı ve Ilgaz Dağı yaban hayatı geliştirme sahalarında sürek-bek yöntemiyle yapıldı. Uzman ekipler, sürek-bek metodu ile belirlenen 85-100 hektarlık alanlarda yaban hayatını kayıt altına aldı. Ayı, yaban domuzu, kurt, geyik ve karaca izleri ile dışkıları tespit edilirken, çalışmalar sırasında hayvanların doğal yaşam alanları ve hareket düzenleri incelendi.