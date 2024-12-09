Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kastamonu Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Türkiye Siber Vatan Programı çerçevesinde eğitimlere başlandı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Kastamonu Üniversitesi iş birliğiyle, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Savunma Sanayi Başkanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilen Türkiye Siber Vatan Programı, gençlerin büyük ilgisiyle başladı. Bu özel program, geleceğin siber güvenlik uzmanlarını yetiştirmeyi ve ülkenin dijital savunma altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyen Kastamonu Üniversitesi öğrencilerinden yoğun ilgi gören programa 112 kişi başvuru yaptı. Başvurusu kabul edilen öğrenciler, ilk olarak geçtiğimiz Kasım ayında siber güvenlik alanında temel teorik eğitimlerini tamamladı. Ardından kendilerine özel olarak tanımlanan uygulama görevlerini gerçekleştirdiler. Bu görevlerini başarıyla tamamlayan 58 öğrenci, ulusal çapta düzenlenen sınava katılma hakkı kazandı. Sınav sonucunda başarılı bulanan 41 öğrenci seçilerek yüz yüze eğitim programına katılma hakkını elde etti.

Siber güvenlik alanında ilk faz eğitimlerine 4 Aralık’ta başlayan 41 öğrenci, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde ilk kısmını tamamladı. Öğrencilerin ikinci ve üçüncü faz eğitimlerinin ise bahar döneminde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Gençlerin siber güvenlik alanındaki potansiyellerini keşfetmelerine imkan sağlayan program, sadece eğitimle sınırlı kalmıyor. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, siber güvenlik sektöründe faaliyet gösteren firmalarda istihdam fırsatına sahip olacaklar. Bu sayede gençlere mesleki yetkinlik kazandırılırken, Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki gücüne de katkı sağlayacak uzmanların yetişmesi sağlanmış olacak.