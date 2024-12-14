Kastamonu’da barajlarda ve kara tesislerinde faaliyet gösteren 14 işletmede alabalık ve Türk somonu hasadına başlandı. Bu yıl hasat edilmesi beklenen 420 ton alabalık ve Türk somonu yurt dışına ihraç edilecek.

Kastamonu’da barajlarda ve kara tesislerinde faaliyet gösteren işletmelerde alabalık ve Türk somonu hasadı başladı. Tesislerde başlayan alabalık ve Türk somonu hasadına Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Özcan Gazioğlu, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Çabuk ve Taşköprü Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet İpek de katıldı. Ziyarette İl Müdür Yardımcısı Gazioğlu, işletmeden hasat ile ilgili bilgiler alarak, verimli bir hasat sezonu geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kastamonu’da barajlarda ve kara tesislerinde faaliyet gösteren 14 alabalık yetiştiricilik tesisinde, 2023 yılında toplam 420 ton üretim gerçekleştirildi. Bu çerçevede, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yetiştiricilere 365 bin 457 TL destekleme ödemesi yapıldı.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 2024 yılının ilk 9 ayında 210 ton alabalık üretimi gerçekleştirildiği, yıl sonuna kadar toplam 420 ton üretim hedeflendiği belirtildi. Hasadı tamamlacak balıklar Rusya ve Beyaz Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilecek.

Açıklamada, hasadı yapılan alabalıkların bir kısmının porsiyonluk olarak tüketildiği, Türk Somonu adaylarının ise Karadeniz’deki yetiştiricilik tesislerine sevk edilerek yetiştirilmeye devam ettiği bildirildi.