Trabzon’un Ortahisar ilçesinin yüksek kesimlerinde dün akşam yaşanan etkili kar yağışı sonrası karla mücadele çalışmaları başladı.

Karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kış mevsimiyle ilgili bütün tedbirleri aldıklarını belirterek “Karla mücadele ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başında ve halkımızın hizmetindedir” dedi.

Ortahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde, ilçe genelindeki 87 mahalleye kesintisiz hizmet verilmek üzere Karla Mücadele Kriz Merkezi oluşturuldu. 11 JCP iş makinesi, 4 greyder, 3 büyük kepçe,5 kamyon 3 solüsyon aracı, 3 tuzlama aracı ve 5 binek aracının yanı sıra 100 kişilik bir ekip, ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi, çalışma yapan ekiplere teşekkür etti.

Ulaşımın aksamaması adına planlı ve gayretli bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Başkan Kaya, “Fen İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcımız, Fen İşleri Müdürümüz, personelimiz ve bütün çalışma arkadaşlarımız gece boyu sahadaydı, sokaklardaydı. Hiçbir sıkıntının oluşmasına izin vermediler. Bütün ekibimiz ve ekipmanımızla Ortahisarımızda, geceden bu saatlere kadar gayretli bir şekilde hizmet ediyorlar. Ben, hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Vatandaşların günlük hayatını aksatmadan sürdürebilmeleri için her türlü tedbirin alındığını vurgulayan Başkan Kaya, “Hiç kimsenin aklı kalmasın, en ufak bir sıkıntı oluşmasına mahal vermeyeceğiz. Bütün ekibimiz ve ekipmanımızla, kış boyunca aldığımız bütün tedbirlerle, sahadayız, sokaktayız. Gece gündüz vatandaşlarımızın yanında, hizmetindeyiz” diye konuştu.

Ortahisar Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu dönemlerde vatandaşların 0462 233 61 00 numaralı telefon hattından ilgili birimlerle irtibata geçerek destek alabileceklerini belirtti.