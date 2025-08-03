Kastamonu’da serinlemek için girdiği baraj gölünde boğularak hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi.

Olay, dün il merkezinde içme ve sulama suyu ihtiyacı için kullanılan Karaçomak Barajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki arkadaşıyla birlikte Kastamonu Belediyesi Mesire Alanı’na giden 16 yaşındaki Ali Sertkaya, serinlemek için Karaçomak Barajı’na girdi. Barajda bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolan çocuğu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, Ali Sertkaya’nın cansız bedenini kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıkta suyun dibinde buldu. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Sertkaya’nın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ali Sertkaya’nın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Candaroğulları Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından çocuğun cenazesi Ahmetdede Mezarlığı’nda toprağa verildi.