Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu için yapılan kuvvetli kar yağışı tahmini ile ilgili vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Tedbirsiz yola çıkmayalım. Hız yapmaktan kaçının. Hatta zorunlu olmadıkça yola çıkmayın" dedi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen basın toplantısında Kastamonu’daki asayiş olayları ve konaklama tesislerine yönelik denetimlerle ilgili bilgilendirmede bulundu. Toplantıda İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden ile İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay da hazır bulundu.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin suçun önlenmesi için çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirten Vali Dallı, "Kastamonu genelinde ocak ayı içerisinde 574 bin 718 şahıs sorgulandı. 41 umumi açık işyeri, 24 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi. 20 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet ruhsatsız tüfek ve 213 fişek ele geçirildi. Aranan şahsılar üzerinde çalışmalarımıza çok önem veriyoruz. Ocak ayında bin 246 aranan şahıs yakalanırken, bunlardan 342’si tutuklandı. Aranan şahısların yakalanmasına kararlılıkla devam ediyoruz. Önleyici tedbirlerimize de üst seviyede özen gösteriyoruz. Meydana gelen asayiş olaylarının 2023-2024 yıllarını kıyasladığımızda kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 20,2’lik, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 29,3’lük, millete ve devlete karşı işlenen suçlarda yüzde 3,9’luk bir düşüş sağlandı. Geride bıraktığımız 2024 yılında meydana gelen tüm asayiş olaylarını aydınlatma oranımız yüzde 98 olarak kayıtlara geçti. Bu oran çok önemli bir oran. Özellikle bunu mutlulukla ifade etmek istiyorum ki, kişilere karşı suçlarla ilgili olarak bu suçların azaltılması hususunda son bir yıl içerisinde yaptığımız çalışmalarla Türkiye’de büyükşehir olmayan 51 il içerisindeki ilk il 5 arasına girdik. En başarılı 5 ilden birisi Kastamonu oldu. Bunu da Sayın İçişleri Bakanımız VKS toplantısında bu 5 şehre teşekkür ettiler. Bunlardan birisinin Kastamonu olduğunu büyük bir mutlulukla ifade ediyorum. Diğer konularla mücadelede de hep ilk 10’un içerisindeyiz" dedi.

"Ocak ayı içerisinde KADES’e 80 ihbar yapıldı"

Kadına karşı ve aile içi şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların da devam ettiğini söyleyen Vali Dallı, "Ocak ayı içerisinde 80 ihbar almışız ve ekiplerimizi çok hızlı bir şekilde sevk ediyoruz. KADES hakikaten çok önemli. Pek çok defa kadınlarımızı şiddet görmekten kurtaran, çok işe yarayan bir program. Biz de bu konuda bilgilendirme çalışmalarına devam ettiriyoruz. Arkadaşlarımız sürekli olarak bu konuda kadınlarımızı, ilgili kişileri bilgilendiriyorlar" diye konuştu.

"Uyuşturucu ile mücadelede gönül rahatlığıyla ihbarda bulunabilirsiniz"

En önemli sorunun uyuşturucu olduğuna dikkat çeken Vali Dallı, "Narkotik suçlarla mücadele sürekli gündemimizi işgal eden bir konu. Bu konuda da ocak ayı içerisinde 52 tane operasyon gerçekleştirdik. 81 şahıs yakalandı. Bunlardan 8’i adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 6’sı tutuklanarak cezaevine konuldu. Yapılan bu operasyonlarda 2 bin 920 adet sentetik ecza hapı, 203 adet extacy, 64,37 gram metamfetamin, 2 bin 226 gram bonzai, 4 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bu konuda İçişleri Bakanlığımızın NARVAS adlı bir programı var. Narkotik Vaka Analiz Sistemi demek. Bunun esası ihbar. Özellikle uyuşturucu ile mücadelede ihbar gelmeden işimiz çok zor. Vatandaşlarımızdan istirhamda bulunuyorum. Bu konuda sadece istihbaratın, emniyetin, jandarmanın işi değil. Bu konuda başarılı olmak istiyorsak, bunu toplum olarak hep birlikte el birliğiyle yapmamız lazım ki başarılı olabilelim. Bunun sizden sadece gördüğünüz, duyduğunuz, uyuşturucu ile ilgili hususları bize ihbarda bulunun. Hiçbir şekilde adınız, kimliğiniz, numaranız başkaları tarafından duyulmayacaktır. Bunun garantisini veriyoruz. Gönül rahatlığıyla ihbarda bulunabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ocak ayında 18 operasyon yaptıklarını söyleyen Vali Dallı, "Yapılan operasyonlar sonucunda 34 şahıs yakalandı. 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şahıs tutuklandı. Bu operasyonlarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca 860 fişek, 14 bin 520 doldurulmuş makaron ve 160 pakette sigaranın ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

"Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın"

Ocak ayında 71 bin 699 araç ve sürücüsünün denetlediğini kaydede Vali Dallı, "94 maddi hasarlı, 80 yaralanmalı 174 trafik kazasına müdahale edildi. Kazalarda 146 vatandaşımız yaralandı çok şükür bir can kaybı yaşanmadı. Trafik kazaları en büyük problemlerden biri olmaya devam ediyor. İlimizde yeni bir kar dalgası bekleniyor. Lütfen kış lastiklerinizi takın, zincir ve çekme halatı bulundurun. Gereksiz yere yola çıkmayın. Tedbirsiz yola çıkmayalım. Hız yapmaktan kaçının. Hatta zorunlu olmadıkça yola çıkmayın" dedi.

"Emin olmadığınız internet sitesinden alışveriş yapmayın"

Telefonla yapılan dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunmasını isteyen Vali Dallı, "Online alışveriş yapanlar, güvenilir olduklarına emin olmadıkları sitelerden herhangi bir alışveriş yapmasınlar. Herkesin bildiği güvenilir sitelerden alışveriş yapın. Telefonla gelen güvenilmez mesajlara ve aramalara itibar etmeyin. Telefonla konuşurken, özellikle ‘evet’ kelimesini kullanmamaya dikkat edin. Sesinizi kullanıp, dolandırma yolunu bir şekilde buluyorlar. SİBERAY çalışmamız var. Arkadaşlarımız 3 bin 160 vatandaşı bu konuda bilgilendirdi. Banka bilgilerinizi asla paylaşmayın" diye konuştu.

"Konaklama işletmelerine yönelik denetimlerde 12 işletme kapatılmıştır"

Kastamonu’da konaklama tesislerinin denetimiyle ilgili bilgi veren Vali Dallı, "Kastamonu’da turizm işletme belgeli 31 ve basit konaklama turizm işletme belgeli 61 adet olmak üzere toplam 92 adet konaklama tesisi bulunuyor. Bu tesislere ait toplam oda sayısı 2 bin 104. Toplam yatak sayısı da 4 bin 221. Mevzuatımız doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda biz bunların tamamının şu an itibariyle denetlemiş bulunuyoruz. Yasal süresi içerisinde turizm işletme belgesi almadan veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiş olmasına rağmen halen kayıt dışı turizm faaliyeti gösteren konaklama işletmelerinin denetlenmesine ilişkin olarak da Vali Yardımcımızın başkanlığında denetleme komisyonu oluşturularak ilimizde toplam 30 adet konaklama işletmesi denetlenmiş ve bunlardan denetim sonucunda 12 adedi kapatılmıştır. Diğerleriyle ilgili de denetlemelerimiz hem bizim hem de belediyelerimiz tarafından devam ediyor. 29 Ocak 2025 tarihinde Valiliğimizce, turizm işletme belgeli ve basit konaklama turizm işletme belgeli tesislerin yangın önleme ve yangına müdahale konusunda yeterliliklerini denetleme çalışması devam ediyor. Merkezde 17, Azdavay’da 1, İnebolu’da 8, Araç’ta 2, Tosya’da 5 ve Taşköprü’de 4 olmak üzere toplam 37 tesis denetlenmiştir. Yine ilimiz sınırları içerisinde basit konaklama turizm işletme belgesi alan tüm işletmelerin mevcut durumuyla, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının geçerliliği koruyup, korumadığı tespit ediliyor. Yaptığımız denetimlerde ilimizde ruhsat geçerliliğini korumayan herhangi bir tesise rastlanılmadı" şeklinde konuştu.

"Ilgaz’da Yurduntepe Kayak Merkezi’ndeki telesiyej çalışıyor"

Ilgaz Dağı’nda faaliyetleri durdurulan telesiyeje de değinen Vali Dallı, "Ilgaz’da Türkiye Kayak Federasyonu’nun bir yeri vardı, onların telesiyejleri uygun olmadığı için faaliyeti durduruldu. Bu durum Ilgaz’daki bütün telesiyejlerin faaliyeti durdurulduğu şeklinde bir algı oluştu. Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezinde İl Özel İdaremize ait telesiyeji güvenilir bir şekilde faaliyeti devam ediyor. Bunu da vatandaşlarımıza duyurmak istiyoruz. İl Özel İdaremizin telesiyeji çalışıyor" dedi.