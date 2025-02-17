Kilis’te iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Virajı alamayan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı Virajı alamayan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Kaza, Şıh Mehmet Mahallesi Hafız Kamil Kıdeş Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, C.A. idaresindeki 79 ABS 145 plakalı motosiklet ile İ.K. kontrolündeki 79 AAF 084 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada 2 motosiklet sürücüsü ile motosikletlerin birinde yolcu olarak bulunan N.Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: iha