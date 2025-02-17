Kastamonu Üniversitesi’nde akademisyenlere yönelik bilimsel proje hazırlama eğitimi ile TÜBİTAK 2223-B proje yazma eğitimi gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, Kastamonu Teknokent ve Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi iş birliğiyle Bilimsel Proje Hazırlama Eğitimi tamamlandı. Eğitim, Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve Prof. Dr. Hamdi Temel, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rahmi Ünal ile Kastamonu Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Cengiz Baloğlu ve Prof. Dr. Talip Çeter tarafından verildi.

Programın açılışında konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, proje tabanlı çalışmaların önemine dikkat çekerek, farklı üniversitelerde benzer eğitimler gerçekleştiren Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve ekibinin deneyimlerinden faydalanmak amacıyla bu eğitimin planlandığını belirtti.

Açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın dersiyle başlayan eğitimde, proje hazırlama sürecine dair temel kavramlar ele alındı. Katılımcılar, projelerin özgün değer, yöntem, yönetim ve yaygın etki gibi bileşenleri hakkında detaylı bilgi edinirken, Prof. Dr. Mehmet Cengiz Baloğlu tarafından başvuru formları üzerinden örnekler incelendi. Öğleden sonra yapılan atölye çalışmasında ise katılımcılar gruplara ayrılarak proje bileşenleri doğrultusunda başvuru formlarını hazırlamaya başladı.

Eğitimin ikinci gününde Prof. Dr. Talip Çeter tarafından literatürün önemi, COST projeleri ve AB proje deneyimleri paylaşıldı. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rahmi Ünal ise, projelerde araştırmanın planlanması ve zaman yönetimi konularına değindi. Sonrasında Prof. Dr. Hamdi Temel, proje analizi, yaygınlaştırma süreci ve yayın etiği üzerine bilgi verdi. Eğitimin son oturumunda katılımcılar, oluşturdukları projeleri sunarak değerlendirmeye tabi tuttu ve daha önce başvurusu yapılmış bir proje üzerinden panel raporları incelendi.

İki gün süren eğitim boyunca, katılımcıların nitelikli ve kapsamlı projeler hazırlamalarına yönelik önemli konular ele alınarak uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.

TÜBİTAK 2223-B proje yazma eğitimi gerçekleştirildi

Ayrıca, Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi hizmet birimlerinden Proje Destek Ofisi (PRODO) tarafından organize edilen "TÜBİTAK 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği" proje yazma eğitimi, Kastamonu Teknokent’te gerçekleştirildi.

Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aysun Kanbur tarafından verildi. Eğitimde proje içeriği, başvuru kıstasları, değerlendirme kriterleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar gibi pek çok önemli konu ele alındı. Daha önce bu çağrı kapsamında desteklenmiş bir projesi bulunan Prof. Dr. Kanbur, katılımcılarla kendi deneyimlerini paylaşarak sürecin detaylarına dair bilgiler aktardı.

Eğitim, soru-cevap bölümünün ardından tamamlandı.