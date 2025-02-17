Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosu, 2024-2025 bahar dönemi öncesi düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, program akreditasyonlarında hedeflerinin Türkiye birinciliği olmak olduğunu söyledi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi başkanlığında 2024-2025 bahar dönemi öncesi toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Rektör Çiftçi, güz dönemini hedeflerini bir bir gerçekleştirerek tamamladıklarını söyleyerek yeni dönemde daha büyük hedeflerle çalışmaya devam edeceklerini ve akademik gelişime katkı sağlamak istediklerini belirtti. Akreditasyon süreçlerinin olumlu bir şekilde ilerlediğini belirten Rektör Çiftçi, 12 programın akredite edildiğini, bu başarının üniversite mensuplarının emeği sayesinde ortaya çıktığını söyledi. Bundan sonraki süreçte 27 programın daha akreditasyona tabi tutulacağını hatırlatarak 39 programla Türkiye’de ilk sırada yer almayı hedeflediklerini belirtti.

Toplantıya, Rektör Çiftçi, Rektör Yardımcıları ve senato üyeleri katıldı.