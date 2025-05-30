Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Çankırı’da 31 Mayıs’ta etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış sebebiyle ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çankırı’da 31 Mayıs’ta gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulundu. Yağışının öğleden sonra etkili olacağı ve akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğinin ifade edildiği açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Çankırı ve Kırıkkale il geneli ile Bolu ve Karabük’ün güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.