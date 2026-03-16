Çankırı'da Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camileri doldurdu. Binlerce kişi, il merkezinde bulunan camilere akın etti. Camilerde düzenlenen Kadir Gecesi programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yatsı ezanının okunmasının ardından namaz kılan vatandaşlar, ellerini semaya açarak dua etti. Yoğunluktan dolayı cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar, cami avlusunda namaz kıldı. İlahiler ile kasidelerin seslendirildiği program dualarla son buldu.