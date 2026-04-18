Ankara'dan Çankırı'ya günübirlik ziyaret sağlayan Turistik Tuz Ekspresi, 2026 sezonunun ilk seferini gerçekleştirdi. Trenle Çankırı'ya gelen vatandaşlar turistik alanları ziyaret etti.

Çankırı'da 1934 yılında başlatılan ve 4 yıl sefer düzenledikten sonra kaldırılan 'Tenezzüh (Gezinti) Treni' seferleri, Çankırı Valiliği, Çankırı Belediyesi, TCDD, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA),çeşitli kurumlar ve seyahat acentelerinin iş birliğiyle 'Turistik Tuz Ekspresi' olarak 90 yılın ardından, 2024 yılında yeniden başlatıldı. Turistik Tuz Ekspresi 2026 sezonunun ilk seferini gerçekleştirdi. Ankara Garı'ndan hareket eden 'Turistik Tuz Ekspresi', 3 saatlik bir yolculuğun ardından Çankırı'ya ulaştı. 'Turistik Tuz Ekspresi' yolcuları, 'kaya tuzunun başkenti' olarak nitelendirilen Çankırı'da, Vali Hüseyin Çakırtaş, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Trenle seyahat edenler, dünyanın en büyük tuz mağarası olması özelliğini taşıyan ve yerin 150 metre altında bulunan tuz şehrini gezdi. Vatandaşlar daha sonra Çankırı'nın önemli tarihi eserleri arasında yer alan tıbbın ve eczacılığın sembollerinin doğduğu mekan olan Taş Mescit ve Çankırı Mevlevihanesi gibi çeşitli tarihi ve kültürel mekanlarda tarihi bir yolculuk yapma fırsatı buldu.

'Hayatımda hiç bu kadar büyük bir mağara görmemiştim'

Trenle Çankırı'ya gelen Fatma Türkkorur, 'Burası harika bir olaymış. Hayatımda hiç bu kadar büyük bir mağara görmemiştim. İnternette reklamlarını çok görüyordum ve kızım ile birlikte trenle bugün bu mağaraya geldik. Çok güzel görülmeye değer bir mağara, herkesin görmesi mutlaka gerekli' şeklinde konuştu.

'Buraya geldiğim için çok mutluyum'

Mağaraya geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Gün Hoşezer ise, 'Bu mağarayı uzun zamandır duyuyordum gelmek için çok geç kalmışım. Gerçekten Çankırı'yı da çok beğendim. Yetkililerden teşekkür ederim. İyi ki böyle bir yer turizme kazandırılmış. Buraya geldiğim için çok mutluyum' diye konuştu.