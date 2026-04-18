Çankırı'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 754 adet sentetik ecza hapı, 85,11 gram sentetik kannabinoid, 13,5 gram A/M ham maddesi, 80 gram esrar, 5,1 gram kokain, 5 şişe aseton, 400 gram tütün, 5 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 100 adet fişek, esrar öğütücü aparat ve uyuşturucu madde kullanım aparatları ele geçirildi.
Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 1 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.