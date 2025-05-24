Kastamonu’da huzurevinde kalan yaşlılar ile sevgi evinde kalan çocuklar, 150 fidanı toprakla buluşturdu.

Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında fidan dikildi. Güldal Akşit Huzurevinde yaşayan yaşlılar ile Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan çocuklar, birlikte fidan dikti. Gelindağı mevkiinde 150 adet iğde ve kızılcık fidanı toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte konuşan Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, "Huzurevinde kalan büyüklerimizle sevgi evlerinde kalan kıymetli çocuklarımızla birlikte fidan dikimi gerçekleştirdik. Birlikte fidan dikerek hem geleceğe hem de doğaya bir iz bırakıyoruz. Etkinlik sırasında büyüklerimiz çocuklarımıza geçmiş hatıralarını anlatırken, çocuklarımız da onlarla sohbet ederek gönül bağı kurmanın mutluluğunu yaşadılar. Dikilen bu fidanlar onların gelecek nesillere bıraktığı en güzel hediye olacaktır" dedi.