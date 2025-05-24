Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Taşköprü sarımsağı hakkında uyarıda bulunarak, şu anda satılan sarımsakların Taşköprü sarımsağı olmadığını söyledi.

Kastamonu’nun dünyaca ünlü tarım ürünlerinden biri olan ve Avrupa Coğrafi İşaret Belgesi’yle tescillenen Taşköprü Sarımsağı ile ilgili Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Başkan Arslan, Temmuz ayından önce pazara çıkan sarımsakların orijinal Taşköprü sarımsağı olmadığını belirterek, tüketicilere ürün seçiminde bilinçli davranmalarını ve satın aldıkları sarımsağın ne olduğunu çok iyi bilmeleri gerektiğini kaydetti. Her yıl Temmuz ayının ilk haftasında başlayan resmi hasat dönemi öncesinde raflara çıkan sarımsakların, başka bölgelerden temin edilerek Taşköprü sarımsağı adıyla satıldığını söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, bu durumun hem tüketiciyi yanılttığını hem de emek veren üreticilere de büyük zararlar verdiğini ifade etti.

Başkan Arslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

"Avrupa Coğrafi İşaret Belgesi’ne sahip olan ve ilçemizin marka değeri haline gelen Taşköprü sarımsağı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Temmuz ayının ilk haftasında hasat edilmeye başlanacaktır. Bu tarih öncesinde satışa sunulan sarımsakların Taşköprü Sarımsağı ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. İlçemizin tarımsal mirasını korumak ve üreticilerimizin emeğini zayi etmemek adına, tüketicilerimizin bu konuda duyarlı olmalarını önemle rica ediyoruz. Taşköprü sarımsağı, kalitesi, aroması ve raf ömrüyle yalnızca ülkemizde değil, uluslararası alanda da takdir gören, tescilli bir üründür."