Taşköprü ilçesinde yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte belediye ekiplerinin haşereyle mücadele çalışmaları başladı.

Taşköprü Belediye Başkanlığı tarafından yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte haşereyle mücadele çalışmaları başlatıldı. Her mahallede yürütülen çalışmalarda ekipler tarafından yabancı otlar da temizleniyor.

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Taşköprü Belediyemiz, halk sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, mahallelerimizde çevre düzenini tehdit eden yabancı otlara karşı kapsamlı temizlik çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca havaların ısınmasıyla birlikte artış göstermesi muhtemel sivrisinek ve diğer haşerelere karşı da mevsimsel larvasit uygulamaları titizlikle gerçekleştirilmektedir. Daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Taşköprü için sahadayız. Ekiplerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyor, tüm hemşehrilerimize sağlıklı günler temenni ediyoruz" dedi.