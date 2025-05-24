Aydın AFAD ekipleri tarafından Köşk Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde "Afet Farkındalık Eğitimi" ile "Yangınlara Karşı Alınması Gereken Önlemler ve Yangından Korunma Tedbirleri" konularında bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Eğitime gönüllü gençlerin yanı sıra öğrenciler ve Köşk Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli katılım sağladı.

AFAD eğitmenleri tarafından verilen seminerde, afetlerin oluşum nedenleri, afet anında ve sonrasında yapılması gerekenler, yangınların çıkış sebepleri, yangın anında doğru tahliye yöntemleri, yangın söndürme cihazlarının kullanımı gibi konular uygulamalı ve teorik olarak anlatıldı.

Eğitimde, özellikle bireysel farkındalığın artırılması gerektiği vurgulanırken, katılımcılara yangın anında serinkanlı ve bilinçli hareket etmenin hayat kurtarıcı olabileceği hatırlatıldı. Ayrıca, muhtemel afet durumlarında ilk 72 saatin önemine dikkat çekilerek "Afet ve Acil Durum Çantası"nın içeriği hakkında bilgiler verildi. AFAD ekiplerince verilen eğitimlerin periyodik olarak devam edeceği öğrenildi.