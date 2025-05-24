Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 2020 yılından itibaren çalışmaların sürdüğü 483 dekarlık mera alanı vatandaşların hizmetine sunuldu.

Taşköprü ilçesine bağlı Yazıhamit köyünde, çiftçilerin hayvanlarını güvenle otlatabilmeleri için çalışmalarına 2020 yılında başlanan mera alanı hizmete açıldı. Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 460 bin TL bütçeyle islahı yapılan mera alanında 4 yıldır süren çalışmalar tamamlandı. 483 dekar alanda yürütülen çalışmalar doğrultusunda, diri örtü temizliği yapıldı, yabancı otlarla mücadele edildi, gübreleme çalışmaları tamamlandı, 3 adet sıvat inşa edildi, yapay çayır ekimi gerçekleştirildi. 7 bin 250 metre uzunluğunda yolun da yapıldığı projede, 36 kilometre tel çit ile çevreleme sağlandı ve üreticilere yem bitkisi tohumu desteği verildi.

Çalışmaların tamamlandığı meranın açılışına Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, Taşköprü İlçe Jandarma Komutanı Yasin Bulut, siyasi parti temsilcileri ve Yazıhamit köyü sakinleri katıldı.

Törende konuşan Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, yeni mera alanının köydeki hayvancılık faaliyetlerine büyük katkı sağlayacağını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Demirdağ, bölgesel kalkınmayı destekleyen projelerin bundan sonrada devam etmesi temennisinde bulunarak, üreticilere yönelik yeni yatırımların bundan sonrada hayata geçirileceğini kaydetti.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise, "Üreticilerimizin hem zamandan tasarruf edeceği hem de hayvanlarını güvenle bırakıp otlatabilecekleri yeni mera alanımızın açılışını gerçekleştirdik. Yazıhamit köyümüzde hizmete sunulan bu özel alan sayesinde üreticilerimiz, hayvanlarını kapalı alana bırakmadan doğal ortamda otlatabilecek, böylece üretime daha fazla zaman ayırabilecekler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, köyümüze ve tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.