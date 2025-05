Kastamonu Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğiyle "Empower Digi Teach: Dijital Yeterlilik Konferansı ve Çalıştayı" düzenlendi

Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2) Yükseköğretimde İş Birliği Ortaklıkları kapsamında yürütülen ve Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Süleyman Çite’nin yer aldığı "Empowering Digital Competencies of Teachers with Designing Digital Learning Materials Through Gamification" projesi gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde "Empower Digi Teach: Dijital Yeterlilik Konferansı ve Çalıştayı" düzenlendi. Öğretmenlerin dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Çite, yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen bu programla oyunlaştırma kuramlarına dayalı olarak tasarlanacak öğretim ortamları aracılığıyla öğretmenlerin dijital materyal tasarlama ve kullanma becerilerinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise eğitimin teknolojiyle entegrasyonunun önemine dikkat çekerek, çağın gerekliliklerini yakalayabilmek adına dijital yetkinliklerin ve yeterliliklerin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Gümüş, böylesine önemli bir etkinliğin Kastamonu’da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek projeye katkı sunan kurumlara ve akademik personele teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı da dijital çağın gereklerine uygun olarak öğretmenlerin dijital yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlayan uluslararası nitelikteki bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, başta proje yürütücüsü Dokuz Eylül Üniversitesi akademik personeli olmak üzere projeye katkı sağlayan tüm akademisyenlere teşekkürlerini iletti.

Açılış konuşmalarının ardından konferansa katkı sunan öğretim üyelerine teşekkür belgeleri takdim edildi. Etkinlikte ilk olarak Avrupa Birliği destekli Empower Digi Teach projesinin tanıtımı, Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Kahyaoğlu Erdoğmuş tarafından yapıldı. Tanıtımın ardından konferans bölümüne geçildi. Bu bölümde Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ercan Akpınar ve Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Kahyaoğlu Erdoğmuş ile Kastamonu Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Çite ve Dr. Öğretim Üyesi Kadir Yücel Kaya sunumlarıyla yer aldı.

Katılımcılar, eğitimde teknoloji entegrasyonu, dijital yeterlilik çerçevesi (DigiCompEdu), öğrenme yönetim sistemleri (ÖYS) ve öğretmen rehber kitabı gibi başlıklar üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Konferansın ardından programın çalıştay bölümüne geçilerek eğitimde oyunlaştırma ve yapay zeka araçlarına ilişkin uygulamalı bilgiler katılımcılara aktarıldı.

Programa; Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar, Dr. Öğretim Üyesi Kadir Yücel Kaya ile çok sayıda akademisyen, öğretmen ve öğrenci katıldı.