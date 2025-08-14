Kastamonu Üniversitesi Ay Yıldız Spor ve Yaşam Merkezi, modern altyapısı ve geniş imkanlarıyla hem üniversite mensuplarına hem de Kastamonu halkına hizmet veriyor.

Kastamonu Üniversitesi’nin Kuzeykent Yerleşkesinde yer alan Ay Yıldız Spor ve Yaşam Merkezi, sunduğu çok yönlü imkanlarla sporun, sosyal yaşamın ve akademinin kesişim noktası haline geldi. 36 bin 103 metrekarelik dev bir alan üzerine kurulu merkez, modern altyapısı ve geniş imkanlarıyla hem üniversite mensuplarına hem de Kastamonu halkına hizmet veriyor.

YÖK tarafından "Spor Dostu Kampüs" unvanına layık görülen Kastamonu Üniversitesi, Ay Yıldız Spor ve Yaşam Merkezi ile yalnızca modern spor tesisleri sunmakla kalmıyor aynı zamanda stratejik vizyon, sürdürülebilir sosyal entegrasyon ve toplum katılımı gibi kriterleri de başarıyla karşılıyor. Bu özellikler, üniversitenin sağlıklı yaşam ve spor kültürünü kampüsün ötesine taşıma misyonunu güçlendiriyor.

Merkez, beş kulvarlı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 730 seyirci kapasiteli çok amaçlı spor salonu, 300 kişilik restoran ve kafeterya, iki kondisyon salonu, bowling salonu, reformer-pilates stüdyosu, masa tenisi, jimnastik salonu ve toplantı, etkinlik alanları ile donatıldı. Açık alanlarda ise iki tenis kortu, iki halı saha, iki basketbol sahası ve iki voleybol sahası bulunuyor. Dini ve sağlık ihtiyaçları için kadın-erkek mescit, abdesthane, revir yer alırken, 126 araçlık otopark ulaşım kolaylığı sağlıyor.

Merkezde yıl boyunca sporseverlerden gelen talebe göre farklı yaş gruplarına yönelik yüzme, tenis, pilates ve jimnastik kursları düzenleniyor. Etkinlik programları dönem içinde güncellenerek katılımcılara dinamik ve memnuniyet odaklı bir hizmet sunuluyor.

Tesislerden yararlanmak isteyenler, istedikleri spor branşına yönelik üyelik işlemlerini hızlıca resepsiyonda gerçekleştirebiliyor. Kamu, öğrenci ve diğer özel seçeneklerle herkese hitap eden merkezde ödemeler yalnızca kredi/banka kartı ile kabul ediliyor. Tenis kortu, halı saha ve yüzme havuzunun akşam seansları için rezervasyonlar kolayca telefonla veya resepsiyondan yapılabiliyor. Tenis kortunda bir seansta en fazla 4 kişi, halı sahada ise 14 kişi yer alabiliyor. Basketbol ve voleybol sahaları, Kastamonu Üniversitesi öğrencilerine ve personeline tamamen ücretsiz sunuluyor. İhtiyaç halinde top ve diğer ekipmanlar, kimlik karşılığında resepsiyondan temin edilebiliyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, tesisin üniversite vizyonundaki yerinin önemli olduğunu belirterek, "Ay Yıldız Spor ve Yaşam Merkezi, öğrencilerimizden akademik ve idari personelimize, şehrimizdeki sporseverlerden gençlerimize kadar herkesin sağlıklı bir yaşam kültürü kazanmasına katkı sağlıyor. Spor Dostu Kampüs unvanımız, bu anlayışın tescili niteliğinde. Biz, sporu sadece bir faaliyet değil, toplumu bir araya getiren güçlü bir bağ olarak görüyoruz" dedi.