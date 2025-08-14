İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğinde Samsun’da görev yapan basın mensuplarına yönelik düzenlenen "İHA-1 Ticari Dron Eğitimi" başarıyla tamamlandı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Davut Altan Salonu’nda 12-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim programının ilk iki gününde teorik, son gününde ise sahada pratik uçuş dersleri yapıldı. Eğitimler, Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Öğretim Görevlisi Ömer Aydoğan tarafından verildi.

Basın mensuplarına sertifika

Eğitim sonunda katılımcılar "İHA-1 Ticari Dron Ehliyeti" almaya hak kazandı. Sertifikalar, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve OKA Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Murzioğlu tarafından takdim edildi. Murzioğlu, "Buradaki arkadaşlarımız haberleri en hızlı şekilde kamuoyuna ulaştıran isimlerdir. Çalışma şartları ağır. İletişim Başkanlığımız öncülüğünde yeni projelerde de yer almaktan memnuniyet duyarız" dedi.

TSO olarak Samsun’a yeni bir hizmet binası kazandırdıklarını hatırlatan Murzioğlu, "Odanın yanındaki arsayı belediyeden satın aldık. Buraya 2 katlı çok amaçlı salon ve 6 katlı ofis binaları yapacağız. Ofisler kiralanarak gelir sağlanacak ve kente hizmet edecek" diye konuştu.

İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, eğitime katkı sunanlara teşekkür ederken, OKA Genel Sekreter Vekili Av. Seda Dönmez de projeyi desteklemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Eğitim, sertifika töreniyle sona erdi. Sertifika törenine Basın İlan Kurumu (BİK) Samsun Şube Müdürü Nedim Engin de katıldı.