Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 35’incisi düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali başladı. Türk ve yabancı halk oyunları ekiplerinin gösterileri yoğun ilgi gördü.

Taşköprü Belediyesince bu yıl 35’incisi düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali başladı. Festival, ilçeye adını veren tarihi köprüde kurdelenin kesilmesi ve kortej yürüyüşüyle başladı. Festivale katılan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile çok sayıda davetli, fuar alanına kurulan stantları gezdi. Katılımcılar daha sonra Süleyman Demirel Caddesi üzerinden kortejle yürüyerek Pompeiopolis Tarım, Orman, Hayvancılık ve Tarımsal Gıda Fuar alanına geçti. Burada fuarın açılış kurdelesini kesen Vali Dallı, Kaymakam Demirdağ, Başkan Arslan, fuar alanındaki tarımsal araçları inceledi. Davetliler, tekrar kortejle festivalin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

"Taşköprü sarımsağı şehrimizin tanıtımına sağladığı katkıyla da büyük bir değer"

Festivalin açılışında konuşan Vali Meftun Dallı, "Kastamonu’muzun bereketli topraklarının bizlere armağanı olan dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı, sadece eşsiz lezzetiyle değil, şehrimizin tanıtımına sağladığı katkıyla da büyük bir değerdir. Bu değer, yüzyıllardır bu topraklarda alın teriyle, sabırla, sevgiyle üretilmiş, günümüzde artık uluslararası bir marka haline gelmiştir. Bu festival, sadece sarımsağımızı değil, Taşköprü’nün ve Kastamonu’nun kültürünü, tarihini, geleneklerini ve misafirperverliğini de dünyaya tanıtma imkanı sunmaktadır. Yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimizle birlikte kültürlerimizi paylaşacak, dostluk köprüleri kuracağız. Temennimiz, bu festivalin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmesidir" dedi.

"Taşköprü ilçemiz üç farklı sit alanını içinde barındıran ender kent konumundadır"

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise, "Güzel ilçemiz, tarihi ve kültürel değerlerinin yanında doğal güzellikleri ile de övünmeyi hak eden bir kimliğe sahiptir. Bizim ise yerel yönetim olarak amacımız, var olan bu değerleri ülkemize ve dünyaya tanıtmak ve bu haklı gururu yaşamaktır. Taşköprü ilçemiz arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanları olmak üzere 3 farklı sit alanını içinde barındıran ender, bir o kadar da örnek bir kent konumundadır. Bizler sahip olduğumuz değerleri biliyoruz. Bu değerleri nasıl korumalıyızın, asıl tanıtmalıyızın mücadelesi içerisindeyiz. Mevcutları korumanın yanında gün ışığına çıkmayanları da ortaya çıkartıp gelecek kuşaklara ulaştırmak durumundayız" diye konuştu.

"Kansere karşı etkili selenyum maddesi, Taşköprü sarımsağının içeriğinde bulunmaktadır"

"Beyaz altın" olarak adlandırılan sarımsağın dünyanın en kaliteli sarımsağı olduğunu söyleyen Arslan, "Taşköprü Belediyesi tarafından 35 yıldır adına ülkemizde tek olan sarımsak festivali düzenlenmektedir. Bizim ilçemiz tarım ve hayvancılık konusunda da son derece uygun arazi ve bitki örtüsüne sahip durumdadır. İlçemize kazandırılan barajların sulama kanalları tamamlandığında tarıma elverişli alan 39 bin hektar olacaktır. Geçimini tarımdan sağlayan aile sayısı ise 6 bin 500 kadardır. Bilimsel açıdan her türlü değeri ispatlanmış olan ve adına festivaller düzenlediğimiz ‘beyaz altın’ sarımsağımız dünyada hak ettiği durumdadır ve ayrıca her medeniyet tarafından da bilinmektedir. Gerek ülkemizde, gerek dünya genelinde birçok bölgede sarımsak yetişmesine rağmen kansere karşı etkili selenyum maddesi Taşköprü sarımsağının içeriğinde bulunmaktadır. Bu da bizim sarımsağımızı benzerleri arasında farklı kılan en büyük özelliktir. Ayrıca üreticilerimizin hak ettiği değeri alması için yüzde 10’luk sap darası uygulamasını 2014 yılında kaldırdık" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Meksika, Ukrayna, Yunanistan, Polonya ve Taşköprü halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Türk ve yabancı ekiplerin gösterileri yoğun ilgi gördü. 17 Ağustos Pazar günü akşam saatlerine kadar devam edecek olan festival, çok sayıda etkinlik ve konsere ev sahipliği yapacak.