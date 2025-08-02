Kastamonu’da bir çocuk serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu.

Olay, il merkezinde içme ve sulama suyu ihtiyacı için kullanılan Karaçomak Barajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, piknik için Kastamonu Belediyesi Mesire Alanına yakınlarıyla birlikte gelen 16 yaşındaki Ali Sertkaya, serinlemek için Karaçomak Barajı’na girdi. Boğulan çocuğu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, Ali Sertkaya’nın cansız bedenini, kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıkta suyun dibinde buldu. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Sertkaya’nın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.