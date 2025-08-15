Kastamonu Üniversitesi tarafından hazırlanan üç proje ile afetlerin yaralarını sarmaya çalışan Antakya’da çocuklara yönelik iklim krizi, doğa sevgisi ve ekolojik denge konularında çalışmalar düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi, sanatın birleştirici gücüyle çocuklara hem umut hem de farkındalık kazandıran üç anlamlı sosyal sorumluluk projesini Hatay’ın Antakya ilçesinde hayata geçirdi. Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sofya Cihan Canbolat yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Masallarla Yeşeren Düşler: İklim ve Sanat Atölyesi", "İzini Bırak: Boya, Bas, Eğlen" ve "Düşler ve İzler: Çocukların Gözünden" Sergisi, Antakya’daki Defne Döver İlkokulu-Ortaokulu’nda çocuklarla buluştu.

Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi desteğiyle hayata geçirilen projeler, afetlerin yaralarını sarmaya çalışan şehirde çocuklara iklim krizi, doğa sevgisi ve ekolojik denge konularında farkındalık kazandırmayı hedefledi. Atölyeler iki ayrı yaş grubunda planlandı; 6-8 yaş arası 18 öğrenci ve 9-11 yaş arası 12 öğrenci hem öğrendi hem de üretti.

Etkinliklerde Dr. Öğretim Üyesi Canbolat’ın kaleme aldığı "Rüzgara Fısıldayan Küçük Yaprak" ve "Taşların Fısıldadığı Şehir: Antakya" adlı masallar, çocuklara doğa ve çevre bilincini ilham verici bir dille aktardı. Masal anlatımlarının ardından yapılan drama çalışmaları, öğrencilerin doğayla empati kurmasını sağladı. Ardından çocuklar, hissettiklerini renkli çizimlere dönüştürerek kendi özgün sanat eserlerini ortaya koydu.

Atölyelerde ortaya çıkan tüm özgün çalışmalar, "Düşler ve İzler: Çocukların Gözünden" başlıklı sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, çocukların fikirlerinin yanı sıra doğaya olan duyarlılıklarını da gözler önüne serdi.

Projeye Mersin’deki Yenice Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun kıymetli Görsel Sanatlar Öğretmeni Arzu Deniz de gönüllü olarak destek verdi.

Dr. Öğretim Üyesi Sofya Cihan Canbolat, projeye katkı sunan Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’ne, Kastamonu Truva Kitap & Cafe’ye, Değişim Oyuncak&Kırtasiye’ye, Yakup Ağa Çekme Helva’ya ve Çobanoğlu Çekme Helva’ya teşekkür ederek, "Bu katkılar sayesinde çocuklarla birlikte doğaya ve hayal gücüne uzanan bu yolculuğu daha güçlü kıldık" dedi.