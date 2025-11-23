İstanbul Kartal’da, pencereden sürünerek girdiği evde hırsızlık yapan şahıs, Güven Timleri Ekiplerince kısa sürede yakalandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Olay, 29 Eylül Pazar günü saat 13.00 sıralarında Kartal İlçesi Cevizli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katındaki küçük pencereyi zorlayarak içeri giren bir kişi hırsızlık yaptı. İçeriden yaklaşık değeri 78 bin lira olan 5 adet saat, 2 adet harddisk, 2 tane gözlük ve 2 adet flash diskin çalındığı tespit edildi. Olayın ardından ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Güven Timleri şüpheliyi yakaladı

Güven Timleri C Bölge Ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin R.S. (52) olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen R.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anları kamerada

Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin duvardan atlayarak binanın önüne geldiği ardından alt kattaki küçük pencereden içeri sürünerek girdiği görülüyor. İçeride hırsızlık yaptıktan sonra elinde poşetle aynı yerden çıktığı anlar da kameralara yansıdı.